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Çankaya Kaymakamlığından örnek uygulama

ANKARA (İHA) – Çankaya Kaymakamlığının kurduğu Vefa Sosyal Destek Grubu Koordinasyon Merkezi, sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü vatandaşlar ve kronik hastalığı olanların tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

23.03.2020 17:44 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:45
Çankaya Kaymakamlığından örnek uygulama
ANKARA (İHA) – Çankaya Kaymakamlığının kurduğu Vefa Sosyal Destek Grubu Koordinasyon Merkezi, sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü vatandaşlar ve kronik hastalığı olanların tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

Çankaya Kaymakamlığı, Ankara Valiliğinin uhdesinde "Vefa Sosyal Destek Grubu Koordinasyon Merkezi'ni" hayata geçirdi. Türkiye 'ye örnek olan Vefa Sosyal Destek Grubu Koordinasyon Merkezi, sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü vatandaşlar ve kronik hastalığı olanların istek ve taleplerini karşılıyor.

Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara, "İçişleri Bakanlığımız aldığı kararla 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımıza yönelik sokağa çıkmama kısıtlaması oldu. Dün geceden itibaren bütün hazırlıklarımızı yaptık. İlgili kurumlarımızdan gerekli destekleri alarak Vefa Sosyal Destek Koordinasyon Merkezi'ni hayata geçirdik. 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımıza devletimiz ve ülkemiz adına hizmet etmeye gayret ediyoruz. Vatandaşlarımızın daha çok sağlık, gıda ve ilaç temini desteği, bir kısımı da başka illere seyahat isteği talepleri var. Bu konularda gerekli desteği sağlamaya ve onları korona virüsüne karşı korumaya gayret ediyoruz. Genel rakam olarak Çankaya ilçesiyle ilgili bizim 65 yaş üstü 126 bin vatandaşımız var. Buna kronik rahatsızlıkları eklediğimizde yüksek bir rakam söz konusu. 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızdan hali vakti yerinde, maddi durumu yeterli olanların talepleri konusunda vatandaşlarımızın kendi imkanlarını değerlendirerek yardımcı olmaya çalışıyoruz. Maddi durumu iyi olmayan, muhtaçlık sınırı altında geliri olan vatandaşlarımıza da vakfımızın imkanlarıyla gıda vb. konularda destek sağlıyoruz" dedi.

Zorunlu durumlar için seyahat izin belgesi düzenleniyor

Vefa Sosyal Destek Grubu Koordinasyon Merkezi'ne telefon eden astım hastası Asım Yaşar'ın gıda ihtiyacı ekipler tarafından karşılanarak, bir koli de yardım götürüldü. 65 yaş üzerindeki Hüseyin Çetin isimli vatandaş da bir yakını ile Koordinasyon Merkezi'ne gelerek, vefat eden bir yakınına başsağlığında bulunmak için seyahat izni aldı.

Kızılay Kumrular Caddesi'nde bulunan Vefa Sosyal Destek Grubu Koordinasyon Merkezi'ne ulaşmak için 112 hattının aranması yeterli oluyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Çankaya, Türkiye, Ankara, Güncel

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