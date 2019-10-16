Haberler » Politika » Çankaya Köşkü'nde Barış Pınarı Harekatı Çalıştayı

Çankaya Köşkü'nde Barış Pınarı Harekatı Çalıştayı

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu himayelerinde Çankaya Köşkü'nde "Barış Pınarı Harekatı Çalıştayı" gerçekleştirildi.

16.10.2019 15:45Çankaya Köşkü'nde Barış Pınarı Harekatı Çalıştayı
Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu himayelerinde Çankaya Köşkü'nde "Barış Pınarı Harekatı Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu himayelerinde "Barış Pınarı Harekatı Çalıştayı" gerçekleştirildi. Çankaya Köşkü'nde Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili İbrahim Kalın'ın başkanlığında gerçekleştirilen çalıştaya kurul üyeleri, ilgili resmi kurum temsilcileri, akademisyenler, düşünce kuruluşu temsilcileri ve uzmanlar katıldı. Çalıştayda Barış Pınarı Harekatı'nın siyasi, stratejik ve jeopolitik boyutları ile harekat sonrası güvenli bölgenin tesisi ve çatışma sonrası düzenin inşası gibi konular ele alındı. - ANKARA

Barış Pınarı Harekatı, İbrahim Kalın, Çankaya Köşkü, Politika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Haberleri
16:52 MHP'li Yıldız: "PKK/PYD/YPG, Türkleri ve Kürtleri katleden bir terör örgütüdür"
16:47 Karamollaoğlu: Bu süreçte sadece 'Türkiye ittifakı'ndan bahsetmeliyiz
16:43 Bakan Akar, AA Editör Masası'na konuk olacak
16:40 CHP Sivas İl ve Merkez İlçe başkanlıklarında yeni görevlendirme
16:33 Bakan Pakdemirli: "Suriye ağlıyor, ey dünya siz neredesiniz"
16:34 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü.
16:39 Bakan Akar, İngiliz mevkidaşı ile görüştü
16.10.2019 17:03:27