Çankaya Köşkü'nde koronavirüs toplantısı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında, yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınacak tedbirlere ilişkin toplantı yapıldı.
15.03.2020 21:25 | Son Güncelleme: 15.03.2020 21:25
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında, yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınacak tedbirlere ilişkin toplantı yapıldı.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Ekonomi
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