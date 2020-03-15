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Çankaya Köşkü'nde koronavirüs toplantısı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında, yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınacak tedbirlere ilişkin toplantı yapıldı.

15.03.2020 21:25 | Son Güncelleme: 15.03.2020 21:25
Çankaya Köşkü'nde koronavirüs toplantısı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında, yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınacak tedbirlere ilişkin toplantı yapıldı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Ekonomi

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