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Çankaya Köşkü'nde 'koronavirüs' toplantısı

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Çankaya Köşkü'nde koronavirüs tedbirlerine ilişkin koordinasyon toplantısı yapıldı.

22.03.2020 23:44 | Son Güncelleme: 22.03.2020 23:44
Çankaya Köşkü'nde 'koronavirüs' toplantısı

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Çankaya Köşkü'nde koronavirüs tedbirlerine ilişkin koordinasyon toplantısı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Çankaya Köşkü'nde koronavirüs tedbirlerine ilişkin koordinasyon toplantısı yapıldı. Toplantıda, yeni tip koronavirüsün yayılmasının önlenmesi ve çalışanların sağlığı için alınabilecek ilave tedbirler görüşüldü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı toplantıda hazır bulundu" denildi.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Sağlık

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