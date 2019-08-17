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Çankaya'nın emekçileri sokakları parlatıyor

Çankaya Belediyesinin temizlik işçileri, günlük temizlik ve çöp toplama çalışmalarının yanı sıra; semt ve mahallelerdeki büyük alanlar ile bu bölgelerde bulunan çöp konteynerlerinde kapsamlı çalışma yapıyor.

17.08.2019 13:37 Çankaya'nın emekçileri sokakları parlatıyor
Çankaya Belediyesinin temizlik işçileri, günlük temizlik ve çöp toplama çalışmalarının yanı sıra; semt ve mahallelerdeki büyük alanlar ile bu bölgelerde bulunan çöp konteynerlerinde kapsamlı çalışma yapıyor. Ekipler, boşaltılan konteynerleri yıkama ve ilaçlama yaparak dezenfekte ediyor.

İlçe genelindeki çöp toplama ve sokak temizliği çalışmalarını düzenli olarak sürdüren Çankaya Belediyesi temizlik işçileri, toplu temizlik ile sağlıklı bir kent ortamı oluşturmak için çalışmalarına yaz boyunca ara vermeden devam ediyor. Toplu temizlik çalışmalarının yanı sıra sokakları ve konteynerleri dezenfekte eden ekipler, bozulan konteynerleri de onarıyor.

Çöp konteynerleri yıkanıyor

Yaz ayları boyunca özellikle kötü kokuyu engellemek için Çankaya genelinde bulunan 3 bin 500'den fazla çöp konteynerlerinin temizlik ve hijyenini sağlayan temizlik ekipleri, konteynerlerde oluşabilecek bakteri ve kokuya karşı yıkama çalışmaları ile vatandaşların daha sağlıklı ve kaliteli bir hizmet almasını sağlıyor.

Ekipler özellikle yaz dönemi kent pazarlarının temizliğine de özel önem veriyor. Halk sağlığını göz önünde bulunduran ekipler, vatandaşların sağlıklı ortamlarda alışveriş yapmaları amacıyla Çankaya sınırlarında bulunan 20 pazaryerinin temizliğini rutin olarak gerçekleştiriyor. Ekipler, vatandaşların ibadetlerini gerçekleştirdikleri tüm merkezleri de önceden belirlenen bir program dahilinde hijyenik hale getiriyor. - ANKARA

Çankaya Belediyesi, Çankaya, Güncel

Kaynak: İHA

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