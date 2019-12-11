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Çankaya'nın eşitlik planı hazır

Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmalarıyla mor bayrak sahibi olan Çankaya Belediyesi, 2019-2023 Yerel Eşitlik Eylem Planı'nı açıkladı.

11.12.2019 11:45 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:50Çankaya'nın eşitlik planı hazır
Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmalarıyla mor bayrak sahibi olan Belediyesi, 2019-2023 Yerel Eşitlik Eylem Planı'nı açıkladı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Yerel Eşitlik Eylem Planı'nı bütün boyutlarıyla hayata geçirmeye kararlı olduklarını vurgulayarak, "Kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve eşitlikçi bir toplumsal yapının inşası için bütün gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmalarıyla mor bayrak sahibi olan Çankaya Belediyesi, Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) tarafından hazırlanan Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı kapsamında 2019-2023 Yerel Eşitlik Eylem Planı'nı açıkladı.

Çok sayıda sivil toplum örgütünün tavsiye ve katkılarıyla hazırlanan Eylem Planı, Eğitim, istihdam, katılım, kentsel hizmetler- çevre, sağlık ve şiddet başlıklarından oluşuyor.

Plan çerçevesinde gerçekleştirilecek çalışmalarla kadınların; yaygın eğitime katılımını arttırmak, istihdama ve yerel karar alma süreçlerine eşit katılımını sağlamak, kentsel hizmetlerden eşit bir biçimde yararlanması, sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması amaçlanıyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığını arttırmanın yanı sıra kadına yönelik şiddetin önlenmesi de planın hedefleri arasında yer alıyor.

"Eşitlikçi bir toplum için çalışıyoruz"

Yerel Eşitlik Eylem Planı'nı bütün boyutlarıyla hayata geçirmeye kararlı olduklarını vurgulayan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve eşitlikçi bir toplumsal yapının inşası için bütün gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Taşdelen, belediye bünyesinde bulunan Kadın Danışma Merkezi'nin yanı sıra Kadın Sığınmaevi'nin de kapasitesini arttıracaklarını belirtti. - ANKARA

Çankaya Belediyesi, Çankaya, Güncel

Kaynak: İHA

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