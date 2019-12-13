Haberler » Güncel » Çankaya Nüfus Müdürlüğü, cumartesi açık olacak - Haber

Çankaya Nüfus Müdürlüğü, cumartesi açık olacak

Ankara Valiliği yaptığı açıklamada, 2019-İSG'nin yapılacağı gün, Çankaya Nüfus Müdürlüğünün açık olacağını bildirdi.

13.12.2019 15:39 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:44Çankaya Nüfus Müdürlüğü, cumartesi açık olacak
Valiliği yaptığı açıklamada, 2019-İSG'nin yapılacağı gün, Nüfus Müdürlüğünün açık olacağını bildirdi.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, "14 Aralık 2019 Cumartesi günü yapılacak 2019 İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'na (2019-İSG 2. Dönem) katılacak adaylardan nüfus cüzdanını veya T.C. Kimlik Kartını kaybeden ya da yeniden çıkarmak isteyenlere, yanında 'Sınava Giriş Belgesi' ile bir fotoğraf getirmeleri kaydıyla yeni kart düzenleninceye kadar geçerli olacak 'Geçici Kimlik Belgesi' verilmesi için Çankaya İlçe Nüfus Müdürlüğü 14.12.2019 Cumartesi günü 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacaktır" denildi. - ANKARA

Ankara Valiliği, Çankaya, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:17 Rum yönetimi, berilsu'nun ödülünü almasını engelledi - Haber
16:17 Kastamonu tanıtım günleri misafirlerini bekliyor - Haber
16:17 Bakan Albayrak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti - Haber
16:16 SEDAŞ "Kadının Güçlendirilmesi Prensipleri"ne (WEPs) İmzasını Attı - Haber
16:11 Toroslar'da kaldırımlar yenileniyor - Haber
15:58 Profesör Doktor Mikdat Kadıoğlu: Karadenizlilere müjde, burnunuz küçülecek, daha düzgün olacak - Haber
13:39 "Çocuğum Adnan Oktar'a feda olsun" diyen Nursel Tekin, tahliye edildi - Haber
13:24 Son dakika: Adnan Oktar davasında 91 kişiye tahliye kararı çıktı - Haber
11:33 Sigorta şirketlerini 4 milyon lira dolandıran çeteye operasyon - Haber
11:18 Apartman sakinleri, yangından kaçmak için kurulan köprüde misafirliğe gidiyor - Haber
13.12.2019 16:26:56