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Çankaya parklarına 370 bin kışlık çiçek

Çankaya Belediyesi'nin kendi tesislerinde ürettiği 300 bin Menekşe, 40 bin Karanfil ve 30 bin Kasımpatı Çankaya parklarını süslüyor.

16.12.2019 11:53 | Son Güncelleme: 16.12.2019 11:59Çankaya parklarına 370 bin kışlık çiçek
Belediyesi'nin kendi tesislerinde ürettiği 300 bin Menekşe, 40 bin Karanfil ve 30 bin Kasımpatı Çankaya parklarını süslüyor.

Çankaya Belediyesinin Uğur Mumcu Parkı içinde bulunan seralarında üretim ara vermeden sürüyor. Her mevsim Çankaya parklarını süslemek için üretim yapılan seralar kış aylarına uygun bitki üretimine devam ediyor. Karasal iklime sahip 'da soğuğa dayanaklı çiçek ve bitki üreten Çankaya Belediyesi, 300 bin Menekşe, 40 bin Karanfil ve 30 bin Kasımpatı çiçeklerinin büyük kısmının parklara dikimini de tamamladı.

Çankaya Belediyesinin sonbaharda üretimini gerçekleştirdiği 150 bin menekşe, 40 bin Karanfil ve 30 bin Kasımpatı park ve yeşil alanlara dikilirken, ikinci etapta üretilen 150 bin menekşenin ise 70 bini ilçenin parklarına dikildi. Kalan yaklaşık 80 bin menekşenin de parklara dikilmesiyle birlikte toplam 370 bin rengarenk kışlık çiçekle Çankaya parkları kışı karşılayacak. - ANKARA

Çankaya Belediyesi, Çankaya, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

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