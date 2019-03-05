Çankaya Parklarına "Plant" Ödülü

Kaynak: İHA

Çankaya'nın son dönemde hayata geçirdiği büyük projeler arasında yer alan İsmet İnönü Parkı ve Zafer Park, Plant Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Dergisi tarafından iki yılda bir düzenlenen ve sektörün en prestijli ödülünün verildiği Plant Ödülleri 2017-2018 yarışmasında ödülle taçlandırıldı.15-16 Şubat 2019 tarihinde Plant Ödülleri Seçici ve Danışma Kurulu üyelerinin 138 başvuru arasından yaptığı değerlendirmeye göre "Kamusal Alan Ödülleri" kategorisinde 'Park ve Rekreasyon Alanları Uygulama Ödülü'nü Çankaya Belediyesi kazandı. 130 bin metrekare toplam alanları, meydan, kafeterya, süs havuzu, doğal dere, biyolojik gölet, çocuk oyun alanları, spor olanakları, yürüme yolları, bisiklet ve araç yolları ile göz dolduran İsmet İnönü ve Zafer Parkları tüm rakiplerini geride bıraktı.Ödülü Atatürk'e ve şehitlere adadıİstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen katıldı. Çankaya'nın Atatürk'ün ilçesi olması dolayısıyla tarihi bir sorumluluk taşıdığını belirten Taşdelen, "En güzel ve en büyük parklarımıza, Atatürk, İsmet İnönü, Lozan ve Zafer isimlerini verdik. Ulusumuzun değerlerine sahip çıkmak ve sonsuza kadar yaşatmak bizim en vazgeçilmez amacımızdır" dedi.Taşdelen sözlerini, "Bu ödülü başta Büyük Atatürk olmak üzere, ülkemizin kuruluşunda ve bugünlere gelmemizde canını ortaya koyan şehitlerimize, gazilerimize adıyorum. Hepsine saygı, şükran ve minnetimi sunuyorum" şeklinde tamamladı.Halk projesi de ödül aldıÖnceki senelerde de projeleriyle Plant Ödülü'ne layık görülen Çankaya Belediyesi, park ve yeşil alanlarıyla dikkat çekiyor. Bir halk projesi olan Yaşar Kemal Parkı, 2015-2016 "Uygulanmış Proje" dalında ödüle layık görülmüştü. Ankara Ticaret Odası tarafından düzenlenen Ankara Marka Festivali'nde, "Ankara'ya Değer Katanlar" kategorisinde Kuğulu Park, Sağlıklı Kentler Birliği tarafından düzenlenen ve 43 projenin yarıştığı "Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Ödülleri" yarışması "Doğal-Biyolojik Gölet/Çanserapark" gibi ödüllerin de sahibi olmuştu. - ANKARA