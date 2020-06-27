Çankaya, Sağlıklı Kentler Birliği Yarışmasına 5 projeyle gidiyor

Çankaya Belediyesi, Sağlıklı Kentler Birliği'nin sağlıklı şehir projelerinin üretilmesini özendirmek için her yıl üye belediyeler arasında düzenlediği Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışmasına bu yıl 5 projeyle katılıyor.

Çankaya, Sağlıklı Kentler Birliği Yarışmasına 5 projeyle gidiyor
27.06.2020 12:38 | Son Güncelleme: 28.06.2020 01:00
Çankaya Belediyesi, Sağlıklı Kentler Birliği'nin sağlıklı şehir projelerinin üretilmesini özendirmek için her yıl üye belediyeler arasında düzenlediği Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışmasına bu yıl 5 projeyle katılıyor.

Sağlıklı Yaşam, Sağlıklı Şehir Planlaması ve Sağlıklı Çevre kategorilerinde yarışacak Çankaya Belediyesi; Çınarlar, Kentte Tarım Yapılır, Birlikte Sağlık, Minikler İklim Krizinin Farkında ve Çöpten Çıkan Kütüphane başlıklı projelerini sundu. Avrupa'da 30 yılı aşkın bir süredir devam eden Sağlıklı Kentler Hareketi'nin Türkiye uzantısı olarak faaliyet yürüten ve 74 üye belediyesi bulunan Sağlıklı Kentler Birliği, sağlıklı şehir projelerinin üretilmesini özendirmek amacıyla bu yıl 11. kez Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması düzenledi. 2005 yılından bu yana Birliğin kurucu üyesi de olan Çankaya Belediyesi, Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışmasına bu yıl 5 projeyle katılıyor.

Çankaya Belediyesi yarışmaya, Sağlıklı Yaşam Kategorisinde kentte tarım yapılabilmesine imkan sağlayan Ata Kent Tarım Hobi Evi, 65 yaş ve üstüne Baharevlerinde yapılan Beyin Egzersizleri Atölyesi çalışmalarını kapsayan Çınarlar, Sağlıklı Şehir Planlaması Kategorisinde Lozan Park, Zafer Park, ismet İnönü ve Erdal İnönü Yüzme Havuzu projelerini kapsayan Birlikte Sağlık, Sağlıklı Çevre Kategorisinde kreşlerdeki çocuklarla gerçekleştirilen iklim krizi hakkındaki etkinlikleri kapsayan Minikler İklim Krizinin Farkında ve temizlik işçilerinin çöpten çıkardıkları kitaplardan oluşturdukları Çöpten Çıkan Kütüphane projeleri ile katıldı.

Çankaya'ya çok sayıda yeşil alan ve spor, dinlenme alanları kazandıran Çankaya Belediyesi, kent parkı niteliğindeki Zafer Park, İsmet İnönü Parkı ve Lozan Parkları ile aynı bölgede bulunan Erdal İnönü Kapalı Yüzme Havuzu ile oluşturduğu ve her yaşa hitap eden nitelikli kentsel çevre tasarımını "Birlikte Sağlık" projesi ile Sağlıklı Şehir Planlaması kategorisinde yarışacak.

Bin 500 çocuk ile Türkiye'de en kapsamlı kreş hizmeti veren Çankaya Belediyesi, kreşlerde verdiği doğa temelli eğitimlerle iklim değişikliğine yönelik farkındalık oluşturmayı amaçlayan Minikler İklim Krizinin Farkında projesi ve belediyenin temizlik işçilerinin çöp toplarken buldukları kitaplardan oluşturdukları Çöpten Çıkan Kütüphane projesi ile Sağlıklı Çevre Kategorisinde yarışacak.

Çankaya Belediyesi Sağlıklı Yaşam Kategorisinde ise Sokullu Baharevinde, Beyin Egzersizleri Atölyesi kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların bilişsel, duyuşsal, fiziksel ve ince motor becerilerini geliştirmek için yapılan çalışmaları içeren Çınarlar ile kentte yaşayan yurttaşların toprakla buluşmasına ve kentte tarım yapma imkanı sunan Ata Kent Tarım Hobi Evi çalışmalarını anlatan Kentte Tarım Yapılır projesi yarışacak. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Çankaya Belediyesi, Türkiye, Çankaya, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti Yaşam
1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti
İsrail’de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi Dünya
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
YSK’de soruların fotoğrafını çeken ve sosyal medyada paylaşan kişi gözaltına alındı Güncel
YSK'de soruların fotoğrafını çeken ve sosyal medyada paylaşan kişi gözaltına alındı
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti Dünya
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
Alişan’ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu Magazin
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı Güncel
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl’de vatandaşlar Müge Anlı’ya çağrı yaptı Yaşam
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye’yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı Güncel
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı
Haberler››Güncel››Çankaya, Sağlıklı Kentler Birliği Yarışmasına 5 projeyle gidiyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

01:27: Batman Valiliği: Kopya teşebbüsünün bireysel bir teşebbüs olduğu, fiilin sınavın sıhhatini... - Haber 01:25: YKS'de soru kitapçığının fotoğrafını çekerek sosyal medyadan paylaşan ve kopya girişiminde... - Haber 01:16: YSK'de soruların fotoğrafını çeken ve sosyal medyada paylaşan kişi gözaltına alındı - Haber 00:56: CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE UYARILARA RAĞMEN MASKE TAKILMIYOR - Haber 00:54: Ruslarla ilgili sözleri nedeniyle Adil Gür hakkında soruşturma başlatıldı - Haber 16:51: 1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti - Haberler 12:53: Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı - Haber 01:12: Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti - Haberler