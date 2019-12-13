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Çankayalı gençlerden el ele kitap seferberliği

Çankaya Belediyesi Gençlik Birimi, üniversite öğrenci toplulukları ile işbirliği yaparak yurdun farklıyerlerindeki çocuklara kitap ulaştırıyor.

13.12.2019 11:48 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:53Çankayalı gençlerden el ele kitap seferberliği
Belediyesi Gençlik Birimi, üniversite öğrenci toplulukları ile işbirliği yaparak yurdun farklı

yerlerindeki çocuklara kitap ulaştırıyor.

Çankaya Belediyesi yurdun dört bir yanına kitap göndermeye devam ediyor. Belediye, Mardin, Diyarbakır, Ordu, Tokat, Afyonkarahisar ve Şırnak'ın da aralarında bulunduğu 21 ildeki yüzlerce çocuğa kitap ulaştırdı. Gazi Üniversitesi Kitap Bankosu ve Gazi Üniversitesi Toplum Gönüllüleri öğrencileri ile ele ele veren Çankaya Belediyesi Gençlik Birimi, hem üniversite öğrenci topluluklarını stant açarak topladığı kitapları hem de Çankaya Çocuk Kitapları serisinden oluşan yüzlerce kitabı 29 okula gönderdi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine gerekecek kitapları büyük bir özveriyle toplayan Gazi Üniversitesi öğrencileri ve Çankaya Belediyesi Gençlik Birimi, kitaplardan mahrum kalan çocuklara kitap ulaştıracak olmanın mutluluğunu birlikte yaşadı.

Hizmetleri arasında eğitime öncelik veren Çankaya Belediyesi, okul tadilatından kitap kırtasiye dağıtımına, kütüphane hizmetinden okuma yazma kursuna birçok etkinliği bir arada devam ettiriyor. Vatandaşların bağışladığı kitapları toplayarak talepte bulunan köy okullarına, cezaevlerine, kütüphanelere gönderen Çankaya Belediyesi, sosyal medya, mail, telefon, mektup gibi farklı iletişim yolları ile gelen talepleri de karşılıksız bırakmıyor.

Çankaya kitap serisi de çocukların kütüphanesinde

Her yaştan insanın kitap okumasının önemine değinen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Kitap okumak bilgi edinmek, stresi azaltmak, hafızayı iyileştirmek, kelime haznesini geliştirmek, analitik düşünme becerisi sağlamak gibi birçok faydası olan bir alışkanlıktır. Çocuklarımızın erken yaşta okuma alışkanlığı kazanması için elimizdeki imkanları değerlendiriyoruz. Gençlerimizin böyle güzel bir olayı ortaya koymaları bizler için gurur verici. Biz gençlerin hem ders çalışmaları hem de kitaplardan faydalanmaları için üç kütüphanemizde 7/24 hizmet veriyoruz. Onların da daha genç arkadaşlarının okuması için el ele vermiş olması bizleri çok mutlu etti. Maltepe'de yapımını sürdürdüğümüz 19 Mayıs Gençlik Merkezimiz hizmete girdiğinde gençler yarınlarımız için daha güzel işler başaracaklar. Her birini teker teker kutluyorum" diye konuştu.

Üç farklı seriden oluşan Çankaya Çocuk Kitapları serisinin basım ve dağıtımını sadece Çankaya'da değil ülkenin farklı kentlerine de 605 bin adet ulaştırdıklarını ifade eden Taşdelen, özellikle köy okullarına kitap gönderirken kırtasiye setleri de eklediklerini sözlerine ekledi. - ANKARA

Çankaya Belediyesi, Çankaya, Güncel

Kaynak: İHA

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