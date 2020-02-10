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Çankayalı minik kahramanlardan israfa son

Çankaya Belediyesi Çocuk Teknoloji Evinde eğitim alan çocuklar, farklı şehirlerde düzenlenen 'Bilim Kahramanları Buluşuyor' yarışmasında yaşıtlarıyla kıyasıya mücadele etti.

10.02.2020 10:45 | Son Güncelleme: 10.02.2020 10:45Çankayalı minik kahramanlardan israfa son
Belediyesi Çocuk Teknoloji Evinde eğitim alan çocuklar, farklı şehirlerde düzenlenen 'Bilim Kahramanları Buluşuyor' yarışmasında yaşıtlarıyla kıyasıya mücadele etti.

Çankaya Belediyesi Çocuk Teknoloji Evinde eğitim alan çocuklar, 'Bilim Kahramanları Buluşuyor' yarışmasında hünerlerini sergilediler. Bu seneki teması 'Şehrini Şekillendir' olan yarışmada Çankayalı çocuklar ekmek israfını önlemeye katkı sağlayacak ÇÖB (Çevir-Öğüt-Besle) adını taşıyan ekmek ufalama makinası ile boy gösterdi.

Daha iyi bir dünya inşa etseniz nasıl olurdu ve bunun için nereden başlardınız anlayışı ile yaşadıkları şehirleri şekillendirmeye çalışan çocukların katıldığı yarışmanın Ankara ayağında 30 takım mücadele etti. Çankaya Belediyesinin 10 minik kahramandan oluşan Excalibur Takımı koçları Kenan Doğan ve danışmanları Zeynep Akıllı öncülüğünde 3 aylık birikimlerini sergilemenin mutluluğunu yaşadı.

Yaptıkları ekmek ufalama makinası ile israf konusunda farkındalık yaratmaya çalışan Çankayalı çocuklar bir yandan kuşların beslenmesini sağlarken bir yandan da ekmek israfını en aza indirerek çevre kirliliğini önlemeye yardımcı oluyorlar. Çankaya takımı Excalibur, Robot Kategorisinde ise 395 puan alarak 30 takım arasından üçüncü olma başarısı gösterdi. - ANKARA

Çankaya Belediyesi, Çankaya, Güncel

Kaynak: İHA

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