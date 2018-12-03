Çankayalı Şampiyonlardan Örnek Davranış

03 Aralık 2018 Pazartesi 15:32



03 Aralık 2018 Pazartesi 15:32

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü sporcuları 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde ilik donörü olmak için kan örneği verdi.Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü sporcuları 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Kızılay'ın 'Bir Kan Bir Hayat Kurtarır' kampanyasına katılarak ilik donörü olmak için kan örneği verip bir sosyal sorumluluk projesine imza attılar. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya ile Güvenpark'ta yer alan Kızılay Kan Bağışı Noktasına gelen Çankaya GESK sporcuları, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelli ya da hasta olmanın anlık bir şey olduğunu, empati kurarak her an onların yanında yer almanın insani bir sorumluluk olduğuna dikkat çektiler. Çankaya GESK Futbol Takımı ve Görme Engelli Milli Futbol Takımının oyuncularından Kahraman Gurbetoğlu, "Bugün önemli bir gün. Bugün herhangi bir engeli ya da engelliyi kutlamayacağımız, empati kurma günü. Engelli bireyler olarak ilik donörü olarak kanser hastası kardeşlerimize umut olmak istedik" ifadelerinde bulundu.Mısır'da düzenlenen şampiyonada ülkemize gümüş madalya kazandıran, Çankaya GESK ve Görme Engelli Halter Milli Takımı sporcusu Bircan Şimşek "İlik bekleyen kardeşlerimize umut olabilmek, farkındalık sağlayabilmek için buradayız. Yaşamımızı devam ettirebilmemiz için engellerimizi aşacak güçteyiz" dedi ve engellilerin eve hapsolmak yerine özgürlüğü tercih edip sokağa çıkmalarını diledi.Bir farkındalık sağlama etkinliği için kan örneği vermeye geldiklerini söyleyen Çankaya Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Yusuf Sayyıdan ise, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde bir farkındalık sağlamak, engelli ya da hasta olmadan da duyarlılık gösterilmesi gerektiğine dikkat çekmek istedik" dedi. Herkesin konu hakkında duyarlı olması gerektiğini belirten Sayyıdan herkesi kan bağışında bulunmaya davet etti. - ANKARA