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Çankayalı sporcular Mısır'dan madalyayla döndü

Çankayalı sporcular, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Dünya Görme Engelli Kadın ve Erkek Halter Şampiyonası'ndan madalya ile döndü.

30.11.2019 11:51 | Son Güncelleme: 30.11.2019 11:56Çankayalı sporcular Mısır'dan madalyayla döndü
Çankayalı sporcular, Mısır'ın başkenti 'de düzenlenen Dünya Görme Engelli Kadın ve Erkek Halter Şampiyonası'ndan madalya ile döndü.

Milli takımda 5 sporcusu ile yer alan Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Kulübü 1'i altın toplam 9 madalya ile yurda dönerek gurur yaşattı.

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü yine gurur yaşattı. Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Dünya Görme Engelli Kadın ve Erkek Halter Şampiyonasında Milli Takım adına yarışan Çankayalı sporcular, 4 gümüş, 4 bronz ve dünya şampiyonluğu getiren 1 madalya ile döndü.

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü sporcularından 48 kg'da Nur Sultan Uzuğ gençler kategorisi powerliftingte Dünya 2'incisi, bench presste Dünya 3.üncüsü, büyükler kategorisinde ise powerliftingte Dünya 2'incisi bench presste Dünya 3'üncüsü oldu. 67,5 kiloda mücadele veren Gülistan Özdemir powerliftingte Dünya 2'incisi, bench presste Dünya 3'üncüsü olurken 82,5 kg'da yarışan Bircan Şimşek bench presste Dünya 2'incisi, powerliftingte Dünya 3.'üncüsü oldu. 82,5 kilo'da yarışan Şehmuz Çevik ise powerliftingte Dünya 5'inciliği elde etti.

Çankayalı sporculardan Erkan Öztürk, Milli Takımın yanı sıra Çankaya'ya da büyük gurur yaşattı, altın madalya ile Dünya Şampiyonu olan Öztürk, 125 kilo'da yarıştı. Sporcuların hem Türkiye'yi hem de Çankaya Belediyesini gururlandırdıklarını dile getiren Kulüp Başkanı Yusuf Sayyıdan, engellilerin yaşamda var olarak başarıdan başarıya koşmasına vesile olan ve her zaman destekleyen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'e teşekkür etti. - ANKARA

Kahire, Spor

Kaynak: İHA

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