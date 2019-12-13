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Çankayalılar Baharevleri'nde buluşuyor

Baharevlerinin yaş almış nüfusa önemli bir sosyal ortam sunduğunu kaydeden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 5 baharevi daha açacaklarını söyledi.

13.12.2019 11:46 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:51Çankayalılar Baharevleri'nde buluşuyor
Baharevlerinin yaş almış nüfusa önemli bir sosyal ortam sunduğunu kaydeden Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 5 baharevi daha açacaklarını söyledi.

Çankaya Belediyesinin , Cebeci, Oran, Sokullu, Mutlukent, 100. Yıl ve Esat semtlerinde hizmet verdiği Baharevleri, yaşlı nüfusu akranlarıyla bir araya getiriyor. Birbirleriyle sohbet edip hoşça vakit geçirebilme imkanı bulan vatandaşlar, baharevlerinin kendileri için ikinci bahar anlamını taşıdığını belirtiyor. Kültür, sanat ve farkındalık amaçlı çeşitli etkinliklerin düzenlendiği Baharevlerinde, uzman kişiler tarafından kişisel gelişim ve sağlık konularına yönelik eğitim ve seminerler ile güncel olaylara ilişkin farkındalık toplantıları yapılıyor. Bu yıl 62 bin 607 vatandaşı konuk eden Baharevleri'nde 374 etkinlik düzenlendi.

5 yeni baharevi daha açılacak

Yaş almış vatandaşların akranlarıyla hoşça vakit geçirmelerine olanak sağlayan Baharevleri'nin gördüğü ilgiden memnuniyet duyduğunu ifade eden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "7 semtte hizmet verdiğimiz Baharevlerimizin sayısını arttıracağız. Bahçelievler, Seyranbağları, Karapınar, Ata ve Kırkkonaklar'da açacağımız Baharevlerimizde daha fazla insanımızı kültür, sanat ve farkındalık amaçlı etkinliklerin yanı sıra kişisel gelişim ve sağlık konularına ilişkin eğitim ve seminerlerle buluşturacağız. Tüm çabamız yaş almış vatandaşlarımıza kaliteli bir yaşam sunmak" diye konuştu.

Çankaya Belediyesi Baharevleri, birinci basamak hemşirelik hizmetleri, fiziksel egzersiz ve dans dersleri, satranç, tavla gibi aktivitelerden yararlanma imkanı da sunuyor. Alzheimer, demans, geriatri, hipertansiyon, diyabet gibi sağlık konularında seminerlere de ev sahipliği yapan Baharevleri'nde her yıl Dünya Sağlık Günü dolayısıyla ölçümler ve taramalar yapılıyor. Çankaya Belediyesi bünyesinde Ayrancı, Cebeci, Oran, Sokullu, Mutlukent, 100. Yıl ve Esat Baharevi olarak hizmet veren sosyal mekanlar özellikle kış ve ilkbahar aylarında yoğun ilgi görüyor. - ANKARA

Alper Taşdelen, Ayrancı, Çankaya, Güncel

Kaynak: İHA

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