Çankırı, 3 dakika arayla 4.7 ve 4.8'lik depremlerle sallandı (3)

ESKİ BİNALARDA HASAR MEYDANA GELDİ

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde art arda meydana gelen depremler nedeniyle özellikle eski binalarda sıva dökülmesi, baca yıkılması gibi hasarlar meydana geldi. Belediye ekipleri, hasar oluşan evlerin çevresinde önlem aldı. Deprem sırasında bazı marketlerde raflardaki ürünler de yere döküldü. İlçe merkezinde ve köylerde hasar tespit çalışması başlatıldı.

Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, depremlerle ilgili kriz masası oluşturduklarını belirterek, Depremden sonra tüm Çerkeş'i kontrol ettik. Zabıtalar tek tek sokaklarımızı gezdiler. Vatandaşlardan gelen ihbarları değerlendirdik. Köylerimizle telefonla irtibat haline geçtik. Vatandaşlarımızın panik hali sükunete dönüştü. İnsanlar dışarıda baya panikledi.

Şu an vatandaşlarımız evlerine döndüler. İlçemizde herhangi bir yaralanma söz konusu değil.

Ufak tefek hasarlar var. Metruk evlerde baca yıkılması, sıva dökülmeleri gibi hasarlar var.

Su ve elektrik kesintisi gibi ciddi olumsuzluklar tespit edilmedi. Vatandaşlarımız normal yaşantılarına devam ediyor dedi.

Sopacı, 1944'te büyük bir deprem tecrübeleri olduğunu hatırlatarak, 7.2 gibi bir depremde Çerkeş'in birçok yaşam alanı binaları yerle bir olmuştu, ciddi ölümler olmuştu. Allah'ım böyle kötü günleri ilçemize bir daha yaşatmasın diye konuştu

Vali Hamdi Bilge Aktaş da gazetecilere yaptığı açıklamada, iki ayrı depremde can ve mal kaybının yaşanmadığını kaydederek, Köylerimizde zarar gören binalarımız oldu ama herhangi binamızda ciddi bir hasar söz konusu değil. Türkiye'miz genel olarak deprem kuşağında bir ülke olduğu için zaman zaman depremler yaşıyoruz. İlimizde de sarsıntılar oluyor. Halkımızdan da herhangi bir şekilde panik olmaması, günlük hayatlarına devam etmelerini rica ediyorum diye konuştu.