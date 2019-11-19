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Çankırı açık unutulan kamyon kasası kapağının çarptığı kadın öldü

Açık unutulan kamyon kasası kapağının çarptığı kadın öldüÇankırı'da Ayşe Dümen (66), seyir halindeki kamyonun kasasısının açık unutulan arka kapağının çarpması sonucu hayatını kaybetti.

19.11.2019 17:39 | Son Güncelleme: 19.11.2019 17:42
Açık unutulan kamyon kasası kapağının çarptığı kadın öldü
'da Ayşe Dümen (66), seyir halindeki kamyonun kasasısının açık unutulan arka kapağının çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, geçen Cuma günü Çankırı'nın Orta ilçesi Nevzat Ayaz Caddesi üzerinde meydana geldi. Eşi Murat Dümen ile birlikte yol kenarında yürüyen Ayşe Dümen'e, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen seyir halindeki kamyonun yana açılan ve açık unutulan arka kasa kapağı çarptı. Yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıyan kazada Ayşe Dümen, çarpmanın etkisiyle yere düştü. Murat Dümen'in vermesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ayşe Dümen'in öldüğü belirlendi. Dümen'in cesedi, yapılan incelemeden sonra hastane morguna kaldırıldı, otopsinin ardından da toprağa verildi.
Kazayı fark etmediği ileri sürülen sürücü ise kamyonla yola devam etti. Sürücü, polis ekiplerinin çalışması sonucu tespit edilerek yakalandı. Gözaltına alınan sürücünün, kapağı açık unuttuğunu ve kazayı fark etmediğini söylediği belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Çankırı açık unutulan kamyon kasası kapağının çarptığı kadın öldü

Çankırı, Güncel

Kaynak: DHA


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