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Çankırı Belediyesi koronavirüsün bitmesi için kurban kesti

Çankırı Belediyesi tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bitmesi için kurban kesti.

06.04.2020 17:30 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:30
Çankırı Belediyesi koronavirüsün bitmesi için kurban kesti
Çankırı Belediyesi tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bitmesi için kurban kesti.
Belediye Mezbahasında kesilen kurbanın etleri paketlenerek ihtiyaç sahiplerine götürüldü.
Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınının en kısa sürede bitmesi temennisinde bulundu.
Sağlık çalışanlarının gece gündüz çalıştığını kendilerinin de ellerinden geleni yapmaya çalıştığını belirten Esen, "Sağlık Bakanlığımızın 'Evde Kal' çağrısına vatandaşlarımızın riayet etmesinin çok önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Ülkemizin bu beladan, böylesine sinsice ilerleyen bir hastalıktan bir an evvel kurtulmasını temenni ediyoruz. Kurbanımızı kestik, duamızı ettik. Allah kabul eylesin inşallah." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: İsmail Hakkı Esen, Çankırı, Güncel
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