Çankırı Belediyesi Seçim Sonuçları: 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları Son Dakika

Türkiye'nin gözü kulağı 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarında. Bugün Çankırı için sandığa giden vatandaşlar, Çankırı Belediye Başkanı'nı belirlemek için oy kullandılar. Şimdi ise yerel seçim sonuçları merakla bekleniyor. Son yerel seçimde vatandaşların tercihi AK Parti'den yana olmuştu. Peki, Çankırı seçim sonuçlarına göre hangi aday ne kadar oy aldı? Çankırı'da kim önde? Çankırı seçim sonuçları, yerel seçim sonuçları, adayların oy durumlarını merak ediyorsanız işte detaylar...

ÇANKIRI BELEDİYESİ 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart Yerel Seçimi'nde Çankırı Belediye Başkanlığı için MHP'den İsmail Hakkı Esen yarışacak. AK Parti'den ise Hüseyin Boz aday gösterildi. CHP'den Mustafa İbişoğlu, İYİ Parti'den Raif Oktay Çankırı Belediye Başkanlığı için aday oldu.

ÇANKIRI İLİ İLÇELERE GÖRE YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Çankırı Belediyesi'ne bağlı tüm ilçelerin 31 Mart Yerel Seçimlerdeki son dakika, güncel durumlarını öğrenmek istiyorsanız Çankırı Seçim Sonuçları sayfamızı ziyaret edin.

ÇANKIRI BELEDİYESİ 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 Yerel Seçim sonuçlarına bakıldığı zaman Çankırı'da seçmenlerin tercihlerinin şu şekilde şekillendiğini görüyoruz:

Çankırı'da 2014'de yerel seçimlerde MHP adına Hakkı Yalçın, AK Parti adına İrfan Dinç, BBP adına Şenol Şahin aday olmuştu. Seçim sonuçlarına göre AK Parti'den İrfan Dinç % 54.27 oy oranı ile Çankırı Belediye Başkanlığı'nı kazandı. MHP'den Hakkı Yalçın ise % 41.67 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı. BBP adayı Şenol Şahin % 1.38 oy oranı ile 3. sırada yerini aldı.