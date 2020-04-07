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ÇANKIRI-BİR'den hemşehrilerine yardım

Çankırılı Bürokratlar, Kamu Çalışanları ve İşadamları Birliği (ÇANKIRI-BİR), ihtiyaç sahibi 300 aileye gıda paketi dağıttı ve zor durumda bulunan sınırlı sayıdaki hemşehrisine nakdi yardımda bulundu.

07.04.2020 11:37 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:37
ÇANKIRI-BİR'den hemşehrilerine yardım
Çankırılı Bürokratlar, Kamu Çalışanları ve İşadamları Birliği (ÇANKIRI-BİR), ihtiyaç sahibi 300 aileye gıda paketi dağıttı ve zor durumda bulunan sınırlı sayıdaki hemşehrisine nakdi yardımda bulundu.

Merkezi Ankara 'da bulunan ÇANKIRI-BİR, Ercan Irmak ve İsmail Akbıyık'ın koordinatörlüğünde Ankara'da yaşayan ve korona virüs nedeniyle işleri aksayan veya işinden ayrılan ihtiyaç sahibi hemşehrilerine yardım eli uzattı. Ekonomik olarak zor durumda bulunan hemşehrilerine katkı sağlamak isteyen ÇANKIRI-BİR, ihtiyaç sahibi 300 aileye gıda paketi dağıttı ve zor durumda bulunan sınırlı sayıdaki hemşehrisine nakdi yardımda bulundu.

ÇANKIRI-BİR, yoğun talep gelmesi üzerine Çankırı'da yaşayan ihtiyaç sahibi 200 aileye daha yardımda bulunacak. Yardım almak isteyen vatandaşlar, ÇANKIRI-BİR'e ait sosyal medya hesaplarından talepte bulunabiliyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Çankırı, Ankara, Güncel
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