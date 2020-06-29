ÇANKIRI 'Çalınmasın' diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu

'Çalınmasın' diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül olduÇANKIRI'da oturan Gülşen Hayta (46), tıp fakültesi okuyan oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği 15 bin TL'yi, çalınma ihtimaline karşı kuzine sobaya sakladı.

29.06.2020 18:24 | Son Güncelleme: 29.06.2020 18:32
'Çalınmasın' diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu
ÇANKIRI'da oturan Gülşen Hayta (46), tıp fakültesi okuyan oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği 15 bin TL'yi, çalınma ihtimaline karşı kuzine sobaya sakladı. Hayta, ısınmak için sobayı yakınca tüm birikimi kül oldu.
Kent merkezinde İncili Çeşme Mahallesi Tosya Caddesi üzerinde gecekonduda engelli annesi Hamide Hayta (84) ile birlikte oturan ve yıllar önce eşinden ayrılan 1 çocuk annesi Gülşen Hayta, biriktirdiği 15 bin TL'yi, yaz sıcağında yakmadığı kuzine sobasına sakladı. Hayta, geçen hafta annesi Hamide Hayta'nın üşüdüğünü söylemesi üzerine içinde para olduğunu unuttuğunu sobayı kömür atıp yaktı. Bir süre sonra kapağını açtığı sobadan hala duman yükseldiğini görünce kontrol eden Hayta, sakladığı paranın yandığını gördü. Hayta, daha güvenli olacağını düşünerek sobaya sakladığı paranın yanması üzerine büyük üzüntü yaşadı.
Gülşen Hayta, yaz aylarında sobayı yakmadıklarını anlatarak, "Sobayı kaldıracağız diye biriktirdiğim parayı kuzine sobaya saklamıştım. Evimiz gecekondu olduğu için evin kilidi de yok emniyetli olmadığı için en akıllı yerin burası olduğunu düşündüm. Geçen hafta hava soğuk geçmişti. Annem 'üşüdüm, sobayı biraz yak' dedi. Ben de kovaya biraz kömür attım, odun attım yaktım. Aradan 1-1,5 saat geçti, kapağı açtım, duman çıkıyordu. İçinde patates unuttum sanıyordum. İçinde paraları görünce aklıma geldi. Can havliyle 'kurtarabilir miyim' diye elimle almaya çalıştım; ama iş işten geçti, elim yandı, halı yandı" diye konuştu.
Parayı Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyan oğlu için biriktirdiğini belirten Hayta, "4'üncü sınıf öğrencisi. Hiçbir gelirim yok, sağdan soldan gelen paralardı. Biriktirdim, oğlum gelince hesabına yatırsın istedim. Eğitimi için kullanıyordu. Elimden bir şey gelmiyor. Allah kimsenin başına vermesin" ifadelerini kullandı. ÇANKIRI ’Çalınmasın’ diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber
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