Çankırı Çerkeş'te 4.2 büyüklüğünde deprem

Çankırı Çerkeş'te 4.2 büyüklüğünde deprem (2)BAŞKAN SOPACI: SORUN YOKÇerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, ilçede sabah meydana gelen, Çankırı'nın yanı sıra Ankara'da da hissedilen 4.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı.

23.06.2020 13:29 | Son Güncelleme: 23.06.2020 13:36
Çankırı Çerkeş'te 4.2 büyüklüğünde deprem (2)
BAŞKAN SOPACI: SORUN YOK
Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, ilçede sabah meydana gelen, Çankırı'nın yanı sıra Ankara'da da hissedilen 4.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı. Başkan Sopacı, "Sabah 4.2 büyüklüğünde merkez üssü Hacılar köyü olan bir deprem yaşadık. Hafif sallandık, çok hissetmedik. Çerkeş olarak alıştık bu tür küçük depremlere. Bize herhangi bir hasar ihbarı gelmedi. Tespit çalışmalarını kaymakamımızla yürütüyoruz. Ama şu ana kadar bize hasar tespitiyle ilgili, bir yıkım veya mağduriyetle ilgili bir ihbar gelmedi. Vatandaşlarımız sakin, bir sorun yok. Tüm ilçemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.
'KAHVALTI YAPARKEN SALLANDIK'
İlçede oturan Ali Köklü de, "Sabah 8.54'te kahvaltı yapıyordum. Kahvaltı yaparken deprem oldu, sallandık. Deprem olunca oturduğum yerden kalkmadım. Korku, heyecan yaşamadım. Geçen sene de depremler yaşamıştık" diye konuştu.
Depreme sokakta yakalanan Ali Mısırlıoğlu ise şunları söyledi:
"Sabah bir gürültü geldi, sonra sallanmaya başladık. Yaklaşık yarım dakika kadar sürdü sanırım. Panikle hemen açıklıktaki bir alana kaçtık. Çarşının ortasındaydım. Artçılar olur mu diye bekledik ama olmadı. Çerkeş zaten fay hattı üzerinde olduğu için devamlı deprem korkusu vardır herkesin içinde." Çankırı Çerkeş’te 4.2 büyüklüğünde deprem

Kaynak: DHA

Etiketler: Çankırı, Çerkeş, Deprem, Sabah, Güncel, Haber

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