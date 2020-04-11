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Çankırı'da 1 ilçe merkezi ve 38 köyde karantina

Çankırı'da 1 ilçe merkezi ve 38 köyde karantina Korona virüs tedbirleri kapsamında Çankırı'nın Yapraklı ilçe merkezi ve 38 köyde karantina uygulamasına başlandı.

11.04.2020 17:44 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:44
Çankırı'da 1 ilçe merkezi ve 38 köyde karantina
Çankırı 'da 1 ilçe merkezi ve 38 köyde karantina
ÇANKIRI - Korona virüs tedbirleri kapsamında Çankırı'nın Yapraklı ilçe merkezi ve 38 köyde karantina uygulamasına başlandı.
Çankırı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Korona virüs tedbirleri kapsamında Yapraklı ilçesi ve ilçeye bağlı 38 köy, 14 gün süreyle karantinaya alındı. Dün gece yarısından itibaren başlatılan karantina uygulamasıyla ilçenin giriş ve çıkışları jandarma ekiplerine kapatıldı. Polis, jandarma ve sağlık ekipleri ilçeye girişlere izin vermezken ilçedeki sokaklar da bugün sessizliğe büründü. Karantinadan habersiz olanların ise ilçeden çıkışına izin verilmezken ilçeye girmek isteyenler ise ateşleri ölçüldükten sonra geri çevrildi. İlçede yapılan anonslarda da vatandaşların kurallara bağlı kalmaları noktasında sık sık uyarılar yapılıyor.

Kaynak: İHA

Etiketler: Karantina, Jandarma, Yapraklı, Çankırı, Yerel
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