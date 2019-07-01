01.07.2019 14:02
Haberler » Güncel » Haber

Çankırı'da 17 düzensiz göçmen yakalandı

Çankırı

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Çankırı 'nın Kurşunlu ilçesinde, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 17 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Samsun- İstanbul kara yolu Kurşunlu ilçesi Ağılözü köyü mevkisinde yol uygulaması sırasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Otobüste yapılan aramada, ülkeye yasa dışı yollardan girdiği anlaşılan 17 düzensiz göçmen tespit edildi. Afganistan , İran ve Pakistan uyruklu düzensiz göçmenlerin İstanbul'a gitmek istedikleri öğrenildi.
Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresindeki işlemlerinin ardından Osmaniye Geri Gönderme Merkezi yetkililerine teslim edildi.
Düzensiz göçmenlerin bulunduğu otobüsün sürücüleri Y.K. ve S.K. ise gözaltına alındı.
Kaynak: AA
İstanbul , Kurşunlu , Çankırı , Samsun , Güncel

Son Dakika Haberleri
15:22 AB liderlerinin "başkanlık pozisyonları" müzakereleri
15:21 Yangından kurtarılan yavru leyleklere jandarma şefkati
15:21 FATİH'TEKİ KADIN CİNAYETİ ZANLILARI YAKALANDI
15:21 Doğu Karadeniz'deki ihracatçılardan Rusya'ya ticari ziyaret
15:21 Siverek'te arazi yangını
15:20 Fenerbahçe Allahyar Sayyadmanesh transferini açıkladı
15:20 'Vosvos' tutkunları Ünye'de