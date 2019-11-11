Haberler » Güncel » Çankırı'da 205 bin fidan toprakla buluşturuldu - Haber

Çankırı'da 205 bin fidan toprakla buluşturuldu

TARIM ve Orman Bakanlığı tarafından yurt genelinde başlatılan ağaçlandırma seferberliği kapsamında, Çankırı'da 26 farklı noktada 205 bin fidan toprakla buluşturuldu.

11.11.2019 13:17 | Son Güncelleme: 11.11.2019 13:17Çankırı'da 205 bin fidan toprakla buluşturuldu

TARIM ve Orman Bakanlığı tarafından yurt genelinde başlatılan ağaçlandırma seferberliği kapsamında, 'da 26 farklı noktada 205 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Yapraklı ilçesi Karacaözü mevkiinde gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğe, Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Etkinlik öncesi konuşan Vali Aktaş, Türkiye genelinde gerçekleştirilen bu etkinliğe ilginin çok fazla olduğunu belirterek, "Türkiye genelinde 11 milyon hedef varken bu sayı 13 milyonu aştı. Hükümetimizden 2020 yılındaki etkinlikte bu sayının 20 milyon olmasını talep ediyorum. Daha yeşil bir çevre ve iyi bir gelecek için fidanlarımızı toprakla buluşturuyoruz" dedi.

Fidan dikiminin önemine değinen AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu da 4 gün önce hayatını kaybeden annesi Nevin Akbaşoğlu adına da fidan diktiğini ifade ederek, "Dikilen fidanlar sadece tarımla ilgili değil toplumsal fayda sağlayacak bir olay. Gençlerimize de güzel örnek teşkil edebilecek bir olay. 'Yeşil bir gelecek için' duasıyla, yeni kaybettiğimiz biricik annemiz adına da bu fidanı dikmiş bulunuyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından saat 11.11'de, il genelindeki 26 farklı noktaya 205 bin fidan dikildi.



AK Parti, Çankırı, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:20 DHA YURT BÜLTENİ - 12
14:15 Manyas'ta 500 fidan toprakla buluştu
14:20 PKK/PYD'li teröristler Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 19 taciz/saldırı düzenledi
14:20 "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" Programı
14:14 Dursunbey'de Geleceğe Nefes Seferberliği
14:14 İstanbul'da ölü bulunan eski İngiliz ajanının suikastle öldürüldüğü iddia edildi
13:49 Son dakika: Beyaz Miğferler'in kurucusu eski İngiliz istihbaratçı, İstanbul'da ölü bulundu!
13:34 Sakarya'da pasajda çıkan yangın paniğe neden oldu
13:28 Fiyatlar düşünce ıspanak satışları arttı
12:59 Türk Eximbank, TL kredi faizlerinin ardından döviz kredileri faiz oranında da indirime gitti
12:04 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun 'Temel atmama töreni'ne sert çıktı: Şu gaflete bakın
12:14 Son dakika: Eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal hayatını kaybetti
10:29 Son dakika: AK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacak
11:11 Son dakika: İçişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD'li DEAŞ'lı terörist Türkiye'den sınır dışı edildi
11.11.2019 14:21:59