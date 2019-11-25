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Çankırı'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Çankırı'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

25.11.2019 11:20 | Son Güncelleme: 25.11.2019 11:20Çankırı'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla program düzenlendi.
100. Yıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, burada yaptığı konuşmada, tüm meslektaşlarının 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladığını söyledi.
Öğretmenlerin çağları aşan bir gelecek mimarı olduğunu belirten Öztürk, sözlerine şöyle devam etti:
"Göstermiş olduğunuz çaba, kendinizi tüketirken aydınlattığınız her bir köşe, bu eşsiz memleketin istikbali için çok mühimdir. Bu yüzdendir ki öğretmenlik hem vatan hem de tüm cihan için her daim kutsal ve her daim değerli bir meslek olmuştur. Yetiştirdiğimiz erdemli gönüllerle bu topraklar yücelecek ve istikbalimiz yüreğine dokunduğumuz her bir evladımızın ellerinde yükselecektir. Başöğretmenimizin ifade ettiği gibi 'Yeni nesil sizlerin eseri olacaktır.' Bu şuurla ne kadar ehemmiyetli bir görev üstlendiğimizi bilmenizi isterim." diye konuştu.
Konuşmanın ardından şiirler okundu, Öğretmenler Günü Oratoryosu ve müzik dinletisi gerçekleştirildi. Emekli olan öğretmenlere ve yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrenci ve öğretmenlere hediyeleri verildi.
Programa, Vali Hamdi Bilge Aktaş, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Muammer Öztürk, Çankırı, Güncel

Kaynak: AA

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