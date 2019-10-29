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Çankırı'da 29 Ekim Fener Alayı düzenlendi

Çankırı'da 29 Ekim Fener Alayı düzenlendiÇANKIRI - Çankırı'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Çankırı Valiliği tarafından düzenlenen fener alayı düzenlendi.

29.10.2019 22:02
Çankırı'da 29 Ekim Fener Alayı düzenlendi
ÇANKIRI - Çankırı'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Çankırı Valiliği tarafından düzenlenen fener alayı düzenlendi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıl dönümü münasebetiyle Çankırı il merkezinde fener alayı düzenlendi.
Kucaklama taşında başlayan fener alayı anıt alanına kadar sürdü.
Yürüyüşe katılan vatandaşlar ellerinde meşaleler ve Türk bayraklarıyla yürüdü.
Yürüyüşe Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Çankırı Başsavcısı Mustafa Çakmak, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, AK Parti İl Başkanı Av. Abdulkadir Çelik ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Çankırı'da 29 Ekim Fener Alayı düzenlendi

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Kaynak: İHA


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