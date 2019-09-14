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Bir günde dört kez sallanan Çankırı'da 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı

Gün içinde dört depremin yaşandığı Çankırı Çerkeş'te 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

14.09.2019 21:24

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde gün içinde yaşanan 3 depremin ardından önce saat 21:08'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ardından saat 22:03 sıralarında 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çerkeş ilçesinde saat 21.08'de, 10.22 kilometre derinlikte ve 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Bu depremden yaklaşık bir saat sonra da 4,3 büyüklüğünde yeni bir deprem daha yaşandı.

BİR GÜNDE 5 DEPREM

Bir günde 5 depremin yaşandığı Çerkeş'te saat 09.00'da 4,7, saat 09.03'te 4,8 ve saat 14.46'da 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntıları olmuştu.

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Bir günde dört kez sallanan Çankırı'da 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı

Çankırı, Çerkeş, AFAD, Güncel

Kaynak: AA

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