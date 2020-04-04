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Çankırı'da, 6 gündür aranan kişi ölü bulundu

ÇANKIRI'da, 6 gündür kendisinden haber alınmayan ve akli dengesi yerinde olmadığı ileri sürülen Ali İhsan Sallalı'nın (49) cansız bedenine ulaşıldı.

04.04.2020 21:10 | Son Güncelleme: 04.04.2020 21:10
Çankırı'da, 6 gündür aranan kişi ölü bulundu

ÇANKIRI'da, 6 gündür kendisinden haber alınmayan ve akli dengesi yerinde olmadığı ileri sürülen Ali İhsan Sallalı'nın (49) cansız bedenine ulaşıldı.

Çankırı 'nın Ahlat köyünde oturan ve akli dengesi yerinde olmadığı ileri sürülen Ali İhsan Sallalı, 30 Mart Pazartesi günü evinden ayrıldıktan sonra bir daha dönmedi. Eşinden ayrıldığı için yalnız yaşayan Sallalı'dan 5 gün boyunca haber alamayan komşuları, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ve AFAD ekipleri köy çevresinde ve civar köylerde arama çalışması başlattı. Köy halkının da katılımıyla 2 gün boyunca süren arama çalışmasının sonunda, Sallalı'nın cansız bedeni, Şıhlar köyündeki türbenin yakınında bulundu.

2 çocuk babası Ali İhsan Sallalı'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Çankırı Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Ali ihsan, Çankırı, Ahlat, Güncel
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