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Çankırı'da asayiş

Çankırı'da polis ekiplerince incelenen araçlarda trafik kurallarını ihlal eden sürücülere 15 bin 152 lira ceza kesildi.

03.12.2019 16:38 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:38Çankırı'da asayiş
'da polis ekiplerince incelenen araçlarda trafik kurallarını ihlal eden sürücülere 15 bin 152 lira ceza kesildi.
Çankırı Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Timleri Amirliğince kasım ayı içinde kent genelinde yapılan uygulamalarda 2 bin 53 şahıs ve 1414 araç incelendi.
Ekiplerce incelenen araçlarda 1 tabanca, 2 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, kasatura ve çok sayıda tabanca ve av tüfeği fişeği ele geçirildi.
Trafik kurallarını ihlal eden 6 motosiklet ve 1 otomobil sürücüsüne toplam 15 bin 152 lira para cezası uygulandı.

Emniyet Müdürlüğü, Çankırı, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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