Çankırı'da Bekçilere Uyum Eğitimi

Çankırı
'da, mahallelerle çarşının güvenliğini sağlayacak 46 bekçi, Çankırı Emniyet Müdürlüğünde uyum eğitimi aldı.
İl Emniyet Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen eğitime Vali Yardımcısı Abdullah Aslaner
, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, bazı şube müdürleri ve bekçiler katıldı.
Aksoy, burada yaptığı konuşmada, bekçilik teşkilatı hakkına bilgi verdi. İçişleri Bakanlığı
tarafından alınan kararla bekçilik teşkilatına önem verildiğini belirten Aksoy, "Gece meydana gelebilecek olaylara karşı suçun engellenmesinde bekçilerin önemi büyük. Bekçilerimizin halkımızla bir bütün halinde olması gerekir. Görevlerinizi en iyi şekilde yapacağınızdan eminim." dedi.
Aksoy, Çankırı'da 46 bekçinin göreve başladığını, 14 bekçinin de eğitimlerinin ardından görevde olacağını kaydetti.
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Kaynak: AA