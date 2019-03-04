Çankırı'da Bir İlk: 'Taraftar Kütüphanesi'

Kaynak: İHA

Çankırı'da Beşiktaşlılar Derneği tarafından yapılan Süleyman Seba Kitap Kahve, şehirde taraftarlar tarafından yapılan ilk kütüphane olma özelliğini taşıyor.Beşiktaşlılar Derneği tarafından yapılan Süleyman Seba Kitap Kahve projesi kapsamında 8 yaştan başlayarak 35 yaş ve üzerine kadar hitap edecek kitapların bulunduğu kütüphanede taraftarlar istedikleri zaman istedikleri kitapları alabiliyor ve haftanın belirli zamanlarında dernek üyeleriyle birlikte kitap okuma etkinliği yapılıyor.Çankırı Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Oğuzhan Akbaba, "Çankırı Beşiktaşlılar Derneği olarak Süleyman Seba Kitap Kahve projemizi gerçekleştiriyoruz. Bu bölgemizde ilk olan bir şey. Türkiye'de belki sayılı projeler arasında. Burada amacımız geleceğimizin teminatı olan genç kardeşlerimiz ve çocuklarımıza bir şeyler öğretebilmek. Adımız Beşiktaşlılar olabilir ama derneğimiz herkese açık olan bir sivil toplum örgütü. Onun dışında da neler yapabiliriz diye düşündüğümüzde biz bu kütüphaneyle başlamak istedik. Bu projeyi gerçekleştirdik. Çok mutluyuz, memleketimize bir şekilde hizmet ediyoruz. İnşallah daha devamı gelecek. Biz öğrencilerimizin buraya gelerek her şeyden faydalanmasını istiyoruz. Çünkü bu kahvede her şey ücretsiz. Bu projemiz Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2018/2 kapsamında desteklenen bir projedir. Bu konuda bakanlığımız bize büyük bir destek verdi" dedi.Dernek üyesi Mehmet Arif Uysal ise, "Bu dernekte Oğuzhan Akbaba ve ekibinin sağlamış olduğu kütüphanenin bizim taraftarı olduğumuz takım için bir ayrıcalık olduğunu düşünüyorum. Bu kütüphane okulda da var ama buradaki hem merkezde hem istediğimiz saatte girip çıkabileceğimiz bir yer. Taraftarları ayırmaksızın girebileceğimiz bir mekan oldu. Derneğin havasını da değiştirdi. Bir taraftar grubundan ziyade herkese hitap ettiğini düşünüyorum" diye konuştu.Üniversite öğrencisi, aynı zamanda dernek üyesi olan Beyza Selcan Çoban da yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:"Süleyman Seba Kitap Kahve'nin açılmasına gerçekten çok sevindim. Çünkü hem taraftarı olduğum bir kulübün böyle bir projede olması gerçekten çok gurur verici ve Çankırı'da bu ilk. Burada sınav haftasında gelip çalışma imkanım oluyor ya da kitap okuma alışkanlığımız oluyor. Benim için iyi bir şey oldu. Çankırı halkı da bundan faydalanabiliyor. Buraya geldiğimde arkadaşlarımla sohbet edebiliyorum. Beğendiğim bir kitap olduğunda okumak için eve götürebiliyorum. ve bu bana çok katkı sağlıyor." - ÇANKIRI