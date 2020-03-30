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Çankırı'da bir köy daha karantina altına alındı

Çankırı Valiliği, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Şabanözü ilçesine bağlı Kamış köyünün de karantina altına alındığını açıkladı.

30.03.2020 15:55 | Son Güncelleme: 30.03.2020 15:55
Çankırı'da bir köy daha karantina altına alındı
Çankırı Valiliği, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Şabanözü ilçesine bağlı Kamış köyünün de karantina altına alındığını açıkladı.

Çankırı Valiliği üzerinden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Şabanözü ilçesi Kamış köyüne, 23 Mart tarihinde İstanbul'dan bir aile gelmiştir. 29 Mart Pazar günü aileden bir kişi yüksek ateş ve öksürük şikayeti nedeniyle başvurmuş ve aile 112 ekipleri tarafından Çankırı Devlet Hastanesine kaldırılmıştır. Şabanözü ilçesi Kamış köyü, bu aileye yapılan testler sonuçlanıncaya kadar giriş çıkışlara kapatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Dün de Çerkeş ilçesine bağlı Aliözü köyünde, şehir dışından cenazeye gelen bir kişinin dönüşte yaptırdığı testin pozitif çıkması sonucunda köye giriş ve çıkışlar geçici süreyle durdurulmuştu. - ÇANKIRI
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Kaynak: İHA

Etiketler: Çankırı Valiliği, Şabanözü, 23 Mart, Çankırı, Güncel
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