Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Çankırı'da bir köy daha karantina altında

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesine bağlı Yeşilören köyü, korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

08.04.2020 22:48 | Son Güncelleme: 08.04.2020 22:49
Çankırı'da bir köy daha karantina altında
Çankırı 'nın Kurşunlu ilçesine bağlı Yeşilören köyü, korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Kurşunlu ilçesine bağlı Yeşilören köyünde, korona virüs testi yaptıran 2 kişinin sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından köy karantina altına alındı. Çankırı Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kurşunlu İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 08.04.2020 tarihinde Kaymakam Mehmet Fatih Koca başkanlığında toplanarak ilçemize bağlı Yeşilören Köyünde Covid-19 iki vakanın tespit edilmesi nedeniyle salgının kontrol altına alınması açısından Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. Maddeleri kapsamında 8 Nisan 2020 tarihi itibariyle ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına geçilerek köye giriş ve çıkışların kapatılmasına, elektrikle alakalı herhangi bir arıza olması durumunda TEDAŞ ilgili yetkililerin kolluk birimleri gözetiminde köye giriş çıkış yapabilmesine, PTT görevlileri ve diğer kamu kurum kuruluşlarının gerekli hallerde kolluk birimleri gözetiminde köye giriş çıkış yapabilmesine, hayvan hastalıklarına ilişkin gerekli hallerde veteriner hekimlerin hizmet verebilmesi için köye giriş çıkış yapabilmesine, sağımı yapılan hayvanların sütlerinin kolluk birimleri gözetiminde köyden dışarı çıkarılabilmesine, herhangi bir vatandaşın hastalanması durumunda 112 ve evde sağlık hizmetleri aracılığıyla sağlık hizmetlerini alabilmesine, vatandaşların yardım taleplerinin Sosyal Vefa ve Yardımlaşma ekiplerince karşılanabilmesi için köye giriş çıkış yapabilmesine, mandıra sahibi vatandaşların gerekli hallerde sadece ikamet adresleri ile mandıraları arasında gidip gelmeleri ve güzergah bildirmeleri koşulu ile faaliyetlerini devam ettirmelerine, zorunlu ve gerekli hallerde giriş çıkışına müsaade edilen vatandaşların köye giriş yaparken mutlaka kendi kişisel koruma önlemlerini almalarına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

Etiketler: Çankırı Valiliği, Kurşunlu, Çankırı, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Çankırı'da bir köy daha karantina altında - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Fransa’dan endişe veren korona açıklaması: Milyonlarca kişi ölüm riski altında Haberler
Fransa'dan endişe veren korona açıklaması: Milyonlarca kişi ölüm riski altında
12 gün önce tanı koyulan belediye başkanı koronayı nasıl yendiğini anlattı Haberler
12 gün önce tanı koyulan belediye başkanı koronayı nasıl yendiğini anlattı
İsrailli gazeteci korona tedbirlerinde Türkiye’yi örnek gösterdi: Erdoğan gibi olmalıyız Haberler
İsrailli gazeteci korona tedbirlerinde Türkiye'yi örnek gösterdi: Erdoğan gibi olmalıyız
Trump’ın sert DSÖ tepkisine ilk ağızdan yanıt geldi Haberler
Trump'ın sert DSÖ tepkisine ilk ağızdan yanıt geldi
Korona nedeniyle yurt dışında ölen Türklerin sayısı 222’ye yükseldi Haberler
Korona nedeniyle yurt dışında ölen Türklerin sayısı 222'ye yükseldi
Avrupa koronavirüsü durduramıyor! İngiltere ve Fransa’da bir günde 1479 can kaybı Haberler
Avrupa koronavirüsü durduramıyor! İngiltere ve Fransa'da bir günde 1479 can kaybı
Endişelendiren veri! Türkiye günlük vaka sayısında İtalya’yı geçerek 4. oldu Haberler
Endişelendiren veri! Türkiye günlük vaka sayısında İtalya'yı geçerek 4. oldu
264 hastanın daha iyileştiğini açıklayan Koca, güzel haberi sosyal medyadan verdi Haberler
264 hastanın daha iyileştiğini açıklayan Koca, güzel haberi sosyal medyadan verdi

Son Dakika Güncel Haberleri

23:06: Türkiye'den 5 ülkeye sağlık malzemesi yardımı (5) - Haber 23:06: DHA YURT BÜLTENİ - 20 - Haber 23:05: Irak'tan getirilen 17 Türk vatandaşı Kütahya'daki yurtlara yerleştirildi - Haber 23:05: Çankırı'da bir köy daha karantina altında - Haber 23:05: Rus ordusundan 2 farklı bölgede roketatar ve helikopterli tatbikat - Haber 22:31: Koronaya yakalanan Perşembe Belediye Başkanı Tandoğan, virüsü nasıl atlattığını anlattı - Haber 22:07: Fransız Bilim Konseyi'nden korkutan koronavirüs uyarısı: 17 milyon kişi ölüm riski altında - Haber 21:40: Koronanın ana semptomlarını sıralayan Rus uzman, en iyi korunma yolunu anlattı - Haberler 21:00: Son Dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türklerin sayısı 222'ye yükseldi - Haber 20:56: Türkiye son 24 saatte vaka artış hızında dünyada 4. sıraya yükseldi - Haber 20:46: DSÖ'den ABD Başkanı Trump'ın eleştirilerine yanıt: Bu virüsü politize etmeyin - Haber