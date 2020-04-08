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Çankırı'da bir köy daha karantina altında

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesine bağlı Yeşilören köyü, korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

08.04.2020 23:05 | Son Güncelleme: 08.04.2020 23:05
Çankırı'da bir köy daha karantina altında
Çankırı 'nın Kurşunlu ilçesine bağlı Yeşilören köyü, korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.
Kurşunlu ilçesine bağlı Yeşilören köyünde, korona virüs testi yaptıran 2 kişinin sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından köy karantina altına alındı. Çankırı Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kurşunlu İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 08.04.2020 tarihinde Kaymakam Mehmet Fatih Koca başkanlığında toplanarak ilçemize bağlı Yeşilören Köyünde Covid-19 iki vakanın tespit edilmesi nedeniyle salgının kontrol altına alınması açısından Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. Maddeleri kapsamında 8 Nisan 2020 tarihi itibariyle ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına geçilerek köye giriş ve çıkışların kapatılmasına, elektrikle alakalı herhangi bir arıza olması durumunda TEDAŞ ilgili yetkililerin kolluk birimleri gözetiminde köye giriş çıkış yapabilmesine, PTT görevlileri ve diğer kamu kurum kuruluşlarının gerekli hallerde kolluk birimleri gözetiminde köye giriş çıkış yapabilmesine, hayvan hastalıklarına ilişkin gerekli hallerde veteriner hekimlerin hizmet verebilmesi için köye giriş çıkış yapabilmesine, sağımı yapılan hayvanların sütlerinin kolluk birimleri gözetiminde köyden dışarı çıkarılabilmesine, herhangi bir vatandaşın hastalanması durumunda 112 ve evde sağlık hizmetleri aracılığıyla sağlık hizmetlerini alabilmesine, vatandaşların yardım taleplerinin Sosyal Vefa ve Yardımlaşma ekiplerince karşılanabilmesi için köye giriş çıkış yapabilmesine, mandıra sahibi vatandaşların gerekli hallerde sadece ikamet adresleri ile mandıraları arasında gidip gelmeleri ve güzergah bildirmeleri koşulu ile faaliyetlerini devam ettirmelerine, zorunlu ve gerekli hallerde giriş çıkışına müsaade edilen vatandaşların köye giriş yaparken mutlaka kendi kişisel koruma önlemlerini almalarına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Çankırı Valiliği, Kurşunlu, Çankırı, Güncel
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