Çankırı'da bir köy daha karantinaya alındı

ÇANKIRI Valiliği'nden, koronavirüs tedbirleri kapsamında Şabanözü ilçesine bağlı Kamış köyünün, giriş çıkışlara kapatıldığı açıklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Şabanözü Kamış köyüne, 23.03.2020 tarihinde İstanbul'dan bir aile gelmiştir. 29.03.2020 Pazar günü aileden bir kişi yüksek ateş ve öksürük şikayeti nedeniyle başvurmuş ve aile 112 ekipleri tarafından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştır. ?Şabanözü Kamış köyü, bu aileye yapılan testler sonuçlanıncaya kadar giriş çıkışlara kapatılmıştır" denildi.

Kaynak: DHA