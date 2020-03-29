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- Çankırı'da bir köy tedbir amaçlı karantina altına alındı

- Çankırı'da bir köy tedbir amaçlı karantina altına alındı Çankırı'da bir köy korona virüs şüphesiyle tedbir amacıyla karantina altına alındı.

29.03.2020 13:52 | Son Güncelleme: 29.03.2020 13:54
- Çankırı 'da bir köy tedbir amaçlı karantina altına alındı
ÇANKIRI - Çankırı'da bir köy korona virüs şüphesiyle tedbir amacıyla karantina altına alındı.
Çankırı'nın Çerkeş ilçesine bağlı Aliözü Köyünde, şehir dışından cenazeye geldikten sonra dönüşte yaptırdığı testin pozitif çıkması sonrasında köye giriş ve çıkışlar geçici süreliğine durduruldu. Jandarma ekipleri tarafından giriş ve çıkışlara kapatılan köyde şimdiye dek herhangi bir vakaya rastlanmazken sağlık ekipleri de köye giderek vatandaşlara gerekli testleri yaptı. Ekipler, köyde olumsuzluk olup olmadığı noktasında teşhislerde bulunmayı sürdürürken kurallara uyulması gerektiğini belirtti.
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- Çankırı’da bir köy tedbir amaçlı karantina altına alındı

Kaynak: İHA

Etiketler: Çankırı, Çerkeş, Genel

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- Çankırı'da bir köy tedbir amaçlı karantina altına alındı

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