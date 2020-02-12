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Çankırı'da depremzedeler için toplanan yardımlar yola çıktı

Çankırı Valiliğince "Bizim de tuzumuz olsun" sloganıyla başlatılan yardım kampanyasında toplanan yaklaşık 10 ton gıda malzemesi, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere gönderildi.

12.02.2020 11:10 | Son Güncelleme: 12.02.2020 11:10Çankırı'da depremzedeler için toplanan yardımlar yola çıktı
Valiliğince "Bizim de tuzumuz olsun" sloganıyla başlatılan yardım kampanyasında toplanan yaklaşık 10 ton gıda malzemesi, ve 'daki depremzedelere gönderildi.
Kampanya kapsamında il genelinde hayırseverler tarafından özellikle Çankırı'da üretilen gıda malzemeleri toplanarak, koliler halinde tıra yüklendi.
Valilik önünde düzenlenen törenle gıda malzemesi yüklü yardım tırı dualar eşliğinde bölgeye uğurlandı.
Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Elazığ ve Malatya'daki deprem sonrası ülke olarak kardeşlik duygusuyla hareket edildiğini söyledi.
Depremde hasar gören şehirlerin rehabilite edilmesi ve insanların günlük ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini vurgulayan Aktaş, "Bugüne kadar Türkiye'nin bütün illerinden vatandaşlar ve kurumlarımız ellerinden gelen maddi yardım, gıda ve ihtiyaç malzemesi takviyesini bölgeye gönderdi. Bugün yaptığımız faaliyet de İçişleri Bakanlığımızın başlattığı kampanyadır. Çeşitli gıda maddeleri üreten işletmelerimiz bu ihtiyaçları karşıladı. 500 koliyi deprem bölgemize çıkardık. Kış şartları ağır, inşallah kısa zamanda normal hayata geçmelerini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Malatya, Çankırı, Deprem, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

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