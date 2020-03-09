Çankırı'da Dünya Kadınlar Günü'ne özel karma sergi açıldı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından "8 Mart Dünya Kadınlar Günü Ulusal Jürili Karma Sergisi" açıldı.
09.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:24
Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından "8 Mart Dünya Kadınlar Günü Ulusal Jürili Karma Sergisi" açıldı.
100. Yıl Kültür Merkezin'deki sergide, Türkiye'nin farklı noktalarından sanatçıların heykel, resim, animasyon ve fotoğraf olmak üzere 50'den fazla eseri yer aldı.
Açılış töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Hasan Ayrancı, sanatçıların insanlara engin tecrübeler yaşattığını söyledi.
Sanatın, bir ülkenin en önemli damarlarından olduğunu belirten Ayrancı, "Bu konuda emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Sanat ve kültür hayatımızı zenginleştiriyorlar. Büyük millet, büyük sanatla, büyük kültür hamleleriyle olur. Sadece teknoloji, üretim ve tarımla olmaz. Memleket bütün olarak kalkınır. Hem üretimiyle hem sanatıyla. Biz de kendi gücümüz yettiği kadar üniversitelerimiz üzerinde, ülkenin ve dünyanın sanat anlayışına ve kültürüne katkıda bulunma gayreti içindeyiz." dedi.
Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nuray Akkol da serginin ulusal jürili bir sergi olduğuna işaret etti.
Düzenleme kurulunun sergide büyük emeği olduğunu dile getiren Akkol, "Önce bize eserlerin görselleri geldi. İşlerin görselleri üzerinden jüri değerlendirmesini yaptı ve daha sonra seçilen işler posta yoluyla bize ulaştırıldı. Burada sunuma hazırladık. Asıl olan konsepte uyması ve sanatsal olarak da iyi işler olması, bizim seçiciliğimiz için önemliydi. Bunu gözeterek güzel bir sergi açtığımızı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
Sergi, 13 Mart'a kadar gezilebilecek.
100. Yıl Kültür Merkezin'deki sergide, Türkiye'nin farklı noktalarından sanatçıların heykel, resim, animasyon ve fotoğraf olmak üzere 50'den fazla eseri yer aldı.
Açılış töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Hasan Ayrancı, sanatçıların insanlara engin tecrübeler yaşattığını söyledi.
Sanatın, bir ülkenin en önemli damarlarından olduğunu belirten Ayrancı, "Bu konuda emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Sanat ve kültür hayatımızı zenginleştiriyorlar. Büyük millet, büyük sanatla, büyük kültür hamleleriyle olur. Sadece teknoloji, üretim ve tarımla olmaz. Memleket bütün olarak kalkınır. Hem üretimiyle hem sanatıyla. Biz de kendi gücümüz yettiği kadar üniversitelerimiz üzerinde, ülkenin ve dünyanın sanat anlayışına ve kültürüne katkıda bulunma gayreti içindeyiz." dedi.
Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nuray Akkol da serginin ulusal jürili bir sergi olduğuna işaret etti.
Düzenleme kurulunun sergide büyük emeği olduğunu dile getiren Akkol, "Önce bize eserlerin görselleri geldi. İşlerin görselleri üzerinden jüri değerlendirmesini yaptı ve daha sonra seçilen işler posta yoluyla bize ulaştırıldı. Burada sunuma hazırladık. Asıl olan konsepte uyması ve sanatsal olarak da iyi işler olması, bizim seçiciliğimiz için önemliydi. Bunu gözeterek güzel bir sergi açtığımızı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
Sergi, 13 Mart'a kadar gezilebilecek.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Çankırı'da Dünya Kadınlar Günü'ne özel karma sergi açıldı
Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Çankırı, Kültür Sanat
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