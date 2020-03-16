Çankırı'da duruşmalara Kovid-19 ertelemesi
Çankırı'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirler kapsamında bazı duruşmalar ertelendi.
16.03.2020 16:10 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:10
Çankırı 'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirler kapsamında bazı duruşmalar ertelendi.
Çankırı Barosu Başkanı Erkan Köroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca (HSK) virüs nedeniyle alınacak tedbirlere ilişkin tavsiye niteliğinde kararlar alındığını hatırlattı.
Çankırı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri Adalet Komisyonluğunca HSK tavsiye kararı ve virüsün risk seviyesinin dikkate alındığını belirten Köroğlu, şunları kaydetti:
"Tutuklu duruşmalar ve yasada belirtilen öncelikli işler dışında, tüm ilk derece yargılama duruşmaları (Hukuk-Ceza) 31 Mart 2020 tarihine kadar ertelenmiştir. Küresel bir salgına neden olan virüsün yüksek bulaşıcılığı ve tedaviye yönelik ilaçlarının henüz bulunamamış olması dikkate alındığında söz konusu ertelemeler, kamu sağlığımız açısından yerinde kararlardır. Ertelemeye konu iki haftalık süreç içinde istisnalar dışında taraf olduğu duruşmaları bulunan vatandaşlarımızın kendi ve kamu sağlığı açısından adliyelere gelmemesi kamuoyunun bilgisine sunulur."
Çankırı Barosu Başkanı Erkan Köroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca (HSK) virüs nedeniyle alınacak tedbirlere ilişkin tavsiye niteliğinde kararlar alındığını hatırlattı.
Çankırı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri Adalet Komisyonluğunca HSK tavsiye kararı ve virüsün risk seviyesinin dikkate alındığını belirten Köroğlu, şunları kaydetti:
"Tutuklu duruşmalar ve yasada belirtilen öncelikli işler dışında, tüm ilk derece yargılama duruşmaları (Hukuk-Ceza) 31 Mart 2020 tarihine kadar ertelenmiştir. Küresel bir salgına neden olan virüsün yüksek bulaşıcılığı ve tedaviye yönelik ilaçlarının henüz bulunamamış olması dikkate alındığında söz konusu ertelemeler, kamu sağlığımız açısından yerinde kararlardır. Ertelemeye konu iki haftalık süreç içinde istisnalar dışında taraf olduğu duruşmaları bulunan vatandaşlarımızın kendi ve kamu sağlığı açısından adliyelere gelmemesi kamuoyunun bilgisine sunulur."
Kaynak: AA
Manşet
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