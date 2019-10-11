Haberler » Güncel » Çankırı'da, fetö'nün çatı davasında 32 sanığa hapis cezası

Çankırı'da, fetö'nün çatı davasında 32 sanığa hapis cezası

ÇANKIRI'da, FETÖ/PDY'nin çatı yapılanması davasında 12'si tutuklu 39 sanıktan 32'sine hapis cezası verildi, 7 sanık beraat etti.

11.10.2019 18:24Çankırı'da, fetö'nün çatı davasında 32 sanığa hapis cezası

ÇANKIRI'da, FETÖ/PDY'nin çatı yapılanması davasında 12'si tutuklu 39 sanıktan 32'sine hapis cezası verildi, 7 sanık beraat etti.

Çankırı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında 12'si tutuklu 39 sanık ile avukatları hazır bulundu. Mahkeme heyeti, sanıklardan 2'sine 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan 12 yıl 6 ay, 4'üne, 'örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme' suçundan 4 yıl 7 ay, 26 sanığa 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 2 yıl 3 ay ile 10 yıl arasında değişen hapis cezaları verdi. 7 sanığın ise beraatına karar verildi.



Çankırı, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:05 ASÜ mehter takımından mini konser
20:11 FLAŞ
20:10 MSB'den askerlik yoklaması açıklaması
20:08 İçişleri Bakanı Soylu: "(Barış Pınarı Harekatı) Hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili 121 gözaltı...
20:06 Mahinur Özdemir'e Belçika'dan Kraliyet Nişanı
20:05 "10 yıllardır bugün için hazırlanan bu planı darmadağın edeceğiz"
20:05 Meslektaşını öldüren doktor tutuklandı
11.10.2019 20:12:58