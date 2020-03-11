Çankırı'da FETÖ/PDY operasyonunda 5 tutuklama
Çankırı'da FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.
11.03.2020 19:35 | Son Güncelleme: 11.03.2020 19:35
Çankırı 'da FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.
Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 8 aydır yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt üyelerinin kentte yeniden bir yapılanma içerisinde olduğu belirlendi. Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Ekipleri tarafından cezaevinde bulunan örgüt üyelerinin yakın çevresine para yardımının yanı sıra avukat buldukları ve örgütü diri tutmaya çalıştıkları öne sürülen H.C., C.M., A.A., S.Ö. ve F.T. isimli şüpheliler yakalandı.
Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
(İHA)
Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 8 aydır yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt üyelerinin kentte yeniden bir yapılanma içerisinde olduğu belirlendi. Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Ekipleri tarafından cezaevinde bulunan örgüt üyelerinin yakın çevresine para yardımının yanı sıra avukat buldukları ve örgütü diri tutmaya çalıştıkları öne sürülen H.C., C.M., A.A., S.Ö. ve F.T. isimli şüpheliler yakalandı.
Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler : Cumhuriyet Başsavcılığı, Çankırı, Güncel
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