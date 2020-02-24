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Çankırı'da Gençlik Projeleri Destek Programı değerlendirme toplantısı düzenlendi

Gençlik ve Spor Bakanlığınca "2019-1 Çağrı Dönemi GPDP (Gençlik Projeleri Destek Programı)" kapsamında destek alan projeler arasından Çankırı'da desteklenmesi uygun görülen 6 projenin koordinatörleriyle tanıtım ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

24.02.2020 17:14 | Son Güncelleme: 24.02.2020 17:14Çankırı'da Gençlik Projeleri Destek Programı değerlendirme toplantısı düzenlendi
Gençlik ve Bakanlığınca "2019-1 Çağrı Dönemi GPDP (Gençlik Projeleri Destek Programı)" kapsamında destek alan projeler arasından 'da desteklenmesi uygun görülen 6 projenin koordinatörleriyle tanıtım ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda, gençlerin hayallerini desteklemek, gönüllülük çalışmalarını güçlendirmek, ve insanlık için yenilikçi fikirlere ve girişimlere imkan tanımak, kültürel etkinliklere ve sanata katılımı öncelemek, gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sunmak, çevreye ve tüm canlılara duyarlılığı artırmak, aktif bir hayat tarzını teşvik etmek hedeflerinin olduğu projelerin uygulanma sürecinde desteklenmesine karar verildi.
Çankırı'da destek alan 15 Temmuz'un İzleri, Bilim Tarihine Işık Tutan Türk Prof. Dr. Fuat Sezgin, Gençlik Prof. Dr. Fuat Sezgin'in İzinde Lisans Öğreniyor, Mutfakta Zaman Yolculuğu, Yaşam Can Dostlar ile Güzel, Hayvan Dostu Okul projelerinin uygulama esnasında eş güdümlü çalışılması kararlaştırıldı.
Toplantıya Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak, Gençlik Merkezi Şube Müdürü Tekin Çelik, Gençlik Merkezi Müdürü Adem Çalman ve proje koordinatörleri katıldı.

Türkiye, Çankırı, Güncel

Kaynak: AA

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