Çankırı'da Gerçeğini Aratmayan Tatbikat

Kaynak: AA

Çankırı'da, Deprem Haftası dolayısıyla bir okulda deprem ve yangın tatbikatı yapıldı.Şehit Hasan Gülhan Cumhuriyet Anadolu Lisesi'ndeki tatbikat öncesinde öğrencilere, AFAD ekibince deprem ve yangın anında nasıl davranmaları gerektiği anlatıldı.Daha sonra senaryo gereği, Çankırı merkezli deprem meydana geldi.Çalan siren sesiyle sınıflarında sıraların altına giren öğrenciler, tahliye anonsuyla bahçedeki güvenli alana çıktı.Okulda mahsur kalan öğrencilerin bazıları AFAD ekibi tarafından camdan tahliye edildi, bazı yaralılar da sedyeyle ambulanslara taşındı.İtfaiye ekibi, mahsur kalan bir öğrenciyi pencereden itfaiye merdiveninin sepetine alarak kurtardı.İtfaiye ekipleri, bulunamayan bir öğrenciye de özel eğitimli köpek sayesinde ulaşarak binadan çıkardı.AFAD, UMKE, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerinin katıldığı tatbikat, başarılı şekilde tamamlandı.Çankırı Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç, tatbikatın ardından yaptığı açıklamada, afet anında Çankırı'da bulunan kurumların koordinasyonunu görmek amacıyla tatbikat düzenlediklerini söyledi.Deprem ve diğer afetler konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Kılıç, "Bu tatbikatta arama kurtarma faaliyetlerinde bulunması gereken kurum ve kuruluşlar burada bulundu. Deprem anında kriz merkezimizin nasıl çalıştığını, bilgilerin nasıl aktarıldığını ve ilgili arama kurtarma ekiplerinin olay yerine intikallerinin nasıl sağlandığını görmek açısından iyi bir tatbikat oldu." dedi.Çankırı'nın birinci derecede deprem bölgesi olduğunu hatırlatan Kılıç, afetlere hazırlık bakımından başarılı bir tatbikat yaptıklarını dile getirdi.Öğrencilerden Nezaket Çalışkan da tatbikatın gerçeğini aratmadığını, yapılan kurtarma çalışmaları sonucu depreme ve diğer afetlere hazır olduklarını gördüklerini kaydetti.