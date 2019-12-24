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Çankırı'da iki tır çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

ÇANKIRI'da iki TIR'ın çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

24.12.2019 05:27 | Son Güncelleme: 24.12.2019 05:27 Çankırı'da iki tır çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

ÇANKIRI'da iki TIR'ın çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kurşunlu ilçesi Eskiahır köyü yakınlarında meydana geldi. Samsun istikametinden İstanbul yönüne ilerleyen Özcan Özdilek (46) idaresindeki 14 AK 387 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak karşı şeritteki Gökhan Aktar idaresindeki 78 SU 191 plakalı demir yüklü TIR ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, 14 AK 387 plakalı TIR sürücüsü Özcan Özdilek (46) ile aynı TIR'daki yolcu Muhammet Arık'ın (45) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan diğer TIR'ın sürücüsü Gökhan Aktar ile aynı TIR'daki yolcu Ömer Aktar de olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Jandarma ekipleri ise yolda güvenlik önlemi alarak, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan yol, TIR'ların kaldırılması ile yeniden ulaşıma açıldı.



Çankırı, Güncel

Kaynak: DHA

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