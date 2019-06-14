14.06.2019 15:54
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Çankırı'da "ikiz" öğrencilerin karne sevinci

Çankırı'da aynı sınıfta eğitim gören 3 ikiz öğrenci, karne almanın sevincini yaşadı.

Çankırı'da aynı sınıfta eğitim gören 3 ikiz öğrenci, karne almanın sevincini yaşadı.
Hazım Dağlı İlkokulu 4'üncü sınıfta eğitim gören ikizler Muhammed Ali ve Enes Buğra Bağdinli, Mehmet Uğur ve Umut Hiçdönmez ile Mehmet Fatih ve Mehmet Yusuf Demiral kardeşler de karne alarak yaz tatiline girdi.
Karnelerini alan ikiz öğrenciler, sevinçlerini aileleri ve arkadaşlarıyla paylaştı.
Sınıf öğretmeni Hüseyin Süngün, gazetecilere, 3 yıldır ikiz öğrencileriyle birlikte olduğunu söyledi.
Güzel bir eğitim öğretim dönemi geçirdiklerini dile getiren Süngün, "İkizlerimizi çok seviyoruz. Onlar da bizleri mahcup etmeyecek şekilde derslerine çok çalıştılar ve çok başarılılar. Gelecekte de daha başarılı olmalarını diliyoruz." dedi.
İkizler de aynı sınıfta bulunmaktan mutluluk duyduklarını, karnelerinin de çok iyi olduğunu ifade etti.Çankırı'da ikiz öğrencilerin karne sevinci
Kaynak: AA
Mehmet Fatih, Mehmet Uğur, Muhammed Ali, Çankırı, Güncel

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