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Çankırı'da kablo hırsızlığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı

ÇANKIRI'da, telekomünikasyon şirketine ait nakil kablolarını çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişiden 2'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

31.01.2020 18:37 | Son Güncelleme: 31.01.2020 18:37Çankırı'da kablo hırsızlığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı

ÇANKIRI'da, telekomünikasyon şirketine ait nakil kablolarını çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişiden 2'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ilgaz ve ilçelerinde telekomünikasyon nakil kablolarının çalınması üzere çalışma başlattı. Ekipler, Yapraklı'da yaptıkları çalışma sırasında, araçlarına nakil kabloları yükleyen H.T, M.Ç. ve Y.K.'yı suçüstü yakaladı. Şüphelilerin kullandıkları araçta yapılan aramada, 2 bin 400 metre bakır telefon kablosu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden H.T. ve M.Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Y.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Yapraklı, Çankırı, Güncel

Kaynak: DHA

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