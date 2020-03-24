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Çankırı'da kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda kaçak kazı yapan iki kişi suç üstü yakalandı.

24.03.2020 17:06 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:12
Çankırı'da kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
Çankırı İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda kaçak kazı yapan iki kişi suç üstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gelen ihbarlar üzerine Kültür ve Tabiat Varlığı Kaçakçılığına karşı kentte çalışma başlattı. Bölgede 7 farklı yerde kaçak kazı yaptıkları belirlenen ve takibe alınan şüpheli şahıslar Y.D. ve F.C., kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Operasyonda kazıda kullanılan 1 adet jeneratör, 3 adet kürek, 1 adet kazma, 1 adet levye, 1 adet balta, 1 adet halat ve 1 adet elektrik kablosu ele geçirildi.

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılırken yakalanan malzemelere de el konuldu. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

Etiketler : Çankırı, 3. Sayfa

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