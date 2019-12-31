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Çankırı'da kaçak kazı yapan 7 kişi yakalandı

Çankırı'da izinsiz kazı yaptığı belirlenen 7 kişi yakalandı.

31.12.2019 16:04 | Son Güncelleme: 31.12.2019 16:04 Çankırı'da kaçak kazı yapan 7 kişi yakalandı
'da izinsiz kazı yaptığı belirlenen 7 kişi yakalandı.
Orta ilçesine bağlı Özlü köyünde yaşayan M.A. isimli şahsa ait bir müştemilatta izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.
Ekiplerce düzenlenen operasyoda, M.A, R.T, A.B, E.C, R.A, V.U. ve A.A isimli şüpheliler suçüstü yakalandı.
ekiplerince M.A. isimli şahsın evinde ve ahırında yapılan aramada kazı sırasında kullanılan malzemeler ele geçirilken tarihi eser olarak değerlendirilen işlemeli taş figürüne de el konuldu.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarma, Çankırı, Güncel

Kaynak: AA

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