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Çankırı'da 'Kadına Şiddete Hayır' yürüyüşü

Çankırı'da, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Uluslararası Mücadele Günü kapsamında 'Kadına Şiddete Hayır' yürüyüşü yapıldı.

25.11.2019 17:19 | Son Güncelleme: 25.11.2019 17:25Çankırı'da 'Kadına Şiddete Hayır' yürüyüşü
'da, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Uluslararası Mücadele Günü kapsamında 'Kadına Şiddete Hayır' yürüyüşü yapıldı.

25 Kasım münasebetiyle 'Kadına şiddete hayır yürüyüşü' yapıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüş Kucaklama taşı mevkiinden başlayarak Karatekin parkına kadar sürdü.

Düzenlenen programa çok sayıda vatandaş katılırken sokaktaki vatandaşlar ise destekledi. Karatekin parkında ise açıklama yapan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Hazal Ekinci Çelebi, "Her yıl 25 Kasım dünyada ve ülkemizde 'Kadına Şiddete Karşı Mücadele ve Dayanışma Günü" olarak kutlanıyor. Kadına yönelik şiddete karşı bugün Avrupa'dan Afrika'ya, Amerika'dan Asya'ya, Latin Amerika'dan Ortadoğu'ya kadınlar evde, sokakta, iş yerinde kısaca hayatın her alanında yaşanan şiddeti protesto ediyor. Dünya çapında yaygınlaşan ve tüm toplumları derinden etkileyen bir konu haline gelen kadına yönelik şiddet, özellikle son yıllarda ülkemizde de sıklıkla gündem olmaktadır. Şiddet denilince ilk akla gelen kuşkusuz fiziki güç kullanımına dayalı kaba kuvvet olsa da gerçekte şiddeti sadece fiziki boyuta indirgemek mümkün değildir. Aslında kadına yönelik şiddet meselesi toplumun sadece bir kesimini ilgilendiriyor gibi görünse de bireylerin şiddet eğilimleri genel olarak bütün toplumla ilgili bir meseledir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'de kadına yönelik şiddetin dinimizde yeri olmadığına Hadis-i Şeriflerinde sıklıkla yer vermiştir" şeklinde konuştu.

Konuşma sonrasında programa katılan protokol üyeleri tarafından Kadına Şiddete Karşı Çankırı Halk Sözleşmesi imzalandı.

Sözleşme sonrasında katılımcılar tarafından çok sayıda turuncu balon gökyüzüne bırakıldı. - ÇANKIRI

Çankırı, Güncel

Kaynak: İHA

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